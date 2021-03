Nuovi contagi a Policastro, Fortunato: “invito a prudenza e responsabilità”

SANTA MARINA. Sarebbero cinque i nuovi casi di coronavirus registrati sul territorio e in particolare nella frazione costiera di Policastro Bussentino. Al momento dalle autorità sanitarie e comunali non arrivano conferme ufficiali sui numeri ma è il sindaco Giovanni Fortunato a confermare le nuove positività e a rivolgere un accorato appello alla comunità alla “prudenza e alla responsabilità”.

“Un invito all’ennesimo sforzo in questo momento così particolare e soprattutto in vista della stagione estiva che si avvicina e del prosieguo della campagna vaccinale – dice il primo cittadino – Invito tutti alla prudenza e al rispetto delle norme sanitarie, ad indossare la mascherina, osservare il distanziamento sociale, rispettare sempre e in ogni caso il divieto di assembramento e ridurre gli spostamenti al minimo indispensabile”.

Poi un appello anche ai giovani: “in considerazione soprattutto del fatto che l’età media dei contagi si è abbassata, anche a voi chiedo un ultimo sforzo, evitate gli assembramenti e rispettate scrupolosamente le normative anti Covid, anche e soprattutto per proteggere i vostri genitori e i vostri nonni”.

Le parole sono conseguenti alla voce diffusasi in paese relative a presunte feste che sarebbero state organizzate tra i più giovani. Una notizia che non è stata confermata, anzi smentita dai diretti interessati, ma che comunque ha innescato polemiche.