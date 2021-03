Non rispettano norme anticovid, chiusi due locali nel Vallo

Spazio pubblicitario

Continuano i controlli per verificare il rispetto delle norme anti contagio. I Carabinieri della compagnia di Sala Consilina, in questi giorni, hanno intensificato la loro attività arrivando alla chiusura di due locali del comprensorio del Vallo di Diano. Si tratta di due bar: uno di Montesano sulla Marcellana e un altro Sala Consilina.

In entrambi i casi i militari hanno trovato all’interno delle persone nonostante il divieto imposto in zona rossa. Se nel locale di Montesano alcuni clienti stavano consumando all’interno dell’attività, in quello salese erano intenti a giocare a carte.

L’intervento dei Carabinieri ha portato alla chiusura dei bar e all’irrogazione delle sanzioni previste dall’attuale decreto. Non è la prima volta che le forze dell’ordine sorprendono locali del territorio irrispettosi delle norme anti covid.