Laurito: va in pensione ma continuerà a lavorare gratis per il Comune

LAURITO. Il Comune, retto dal sindaco Vincenzo Speranza, ha deciso di conferire un incarico di collaborazione gratuita ad un ex dipendente in quiescenza dal primo febbraio scorso. Si tratta di un agente di Polizia Locale.

Tale possibilità è sempre più sfruttata dagli enti locali. La legge prevede la possibilità di assumere, a titolo gratuito, soggetti in quiescenza “indipendentemente dalle finalità e quindi anche al di fuori dell’ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell’incarico”.

La strategia serve a colmare le gravi carenze di organico (tre soli dipendenti a tempo indeterminato, di cui due part-time al 50%, un solo dipendente a tempo determinato e part-time al 50%, un solo solo vigile urbano a tempo pieno e indeterminato che però è del comune di Futani e quindi viene utilizzato in scavalco per sei ore settimanali).

Il tema della carenze numeriche negli incarichi della Pubblica Amministrazione è sempre più sottovalutato, costituendo un grave errore, nel dibattito pubblico.

Infatti dall’efficienza della P.A. dipendono non solo tanti servizi utili, anzi fondamentali per i cittadini, ma anche una maggiore attrattività per gli investimenti, in grado di fornire maggiori possibilità di sviluppo e lavoro all’interno delle comunità.