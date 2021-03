Dal Gal Cilento Regeneratio risorse per 11 comuni

Spazio pubblicitario

Per i comuni del Cilento risorse per l’introduzione e il miglioramento di servizi base per la popolazione rurale. Il Gal Cilento Regeneratio ha definito la graduatoria degli interventi finanziati nell’ambito della misura PSR 7.4.1

L’obiettivo era quello di finanziare interventi di introduzione, miglioramento ed espansione dei servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, con particolare riguardo ai servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-culturali gestiti in forma associata da comuni e/o enti pubblici in aree rurali.

Potevano richiedere le risorse gli enti pubblici in forma singola o associata: i fondi sono stati stanziati per la sistemazione o il ripristino di infrastrutture già esistenti, materiali o attrezzature per l’allestimento delle strutture stesse e ulteriori spese generali.

Primo in graduatoria il Comune di Moio della Civitella che ottiene poco più di 59mila euro. 60mila euro per Laureana Cilento, Campora, Trentinara, Ogliastro Cilento, Magliano Vetere, Piaggine, Ceraso e Casal Velino. 54mila euro ad Altavilla Silentina, 59400 euro per Valle dell’Angelo.