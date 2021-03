Cinque mezzi “ape calessino” per Capaccio Paestum

CAPACCIO PAESTUM. Anche la città dei templi si potrà visitare con l’ape calessino. Un servizio in più per i turisti che numerosi visitano Capaccio Paestum e in particolare l’area archeologica. Già da alcuni anni l’ape calessino è una realtà nella vicina Agropoli dove i turisti possono raggiungere i luoghi più suggestivi del territorio a bordo di questo mezzo che permette di transitare anche in spazi più angusti dove altri veicoli non riescono ad arrivare.

L’Ente è pronto ad acquistare cinque mezzi ape calessino da utilizzare sul territorio. L’iniziativa si inserisce nell’ambito di “una strategia di sviluppo turistico integrato che punta all’intensificazione e al potenziamento dei servizi per turisti e visitatori quali l’accoglienza l’informazione e la mobilità“.

Una novità importante soprattutto per un territorio come Capaccio Paestum che oltre all’area archeologica possiede varie attrattive, non sempre raggiungibili a piedi.

L’ape calessino, quindi, nell’intenzione dell’amministrazione comunale, potrebbe avere una importante funzione.