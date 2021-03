La torta di pannolini: connubio tra originalità ed utilità

Spazio pubblicitario

Molto spesso potrebbe accadere di trovarsi a pensare ad un regalo per la nascita di un bebè che sia al contempo utile ma non scontato, originale ma funzionale.

Nata negli Stati Uniti e diffusa velocemente in Europa, ed anche in Italia, è la torta di pannolini in inglese diaper caake.

Si tratta di un’idea regalo che rappresenta il giusto compromesso tra originalità, creatività ed utilità.

Come ben si sa, i pannolini risultano essere molto utili nei primi mesi di vita del bebè, e scegliere di regalarne ai neogenitori significa, tra l’altro, sollevarli seppur temporaneamente dalla spesa. Si tratta di elementi base che costituiscono la torta di pannolini ma non sono gli unici.

Da cosa è composta la torta di pannolini?

Come suggerisce lo stesso nome, la torta di pannolini è principalmente costituita da pannolini arrotolati e disposti in modo ordinato e funzionale all’intera struttura su di un piano d’appoggio.

A discrezione del committente, però, è possibile aggiungere altri preziosi doni come, ad esempio, i prodotti per la cura del bebè, tra cui bagnoschiuma e shampoo, oppure tutine.

Per donare un tocco di colore e di dolcezza è possibile anche aggiungere caramelle, cioccolatini e marshmallow. I regali che compongono la particolare torta saranno, successivamente, fermati utilizzando dei nastri colorati, che dipenderanno dal sesso del neonato.

Tra gli aspetti da non sottovalutare vi è, sicuramente, la scelta dei prodotti che comporranno il regalo. Infatti, trattandosi di neonati è bene optare per soluzioni d’acquisto che siano adatte alla pelle dei più piccoli, al fine di evitare l’insorgere di arrossamenti della pelle e di allergie.

Quali sono le varianti della torta di pannolini?

Al pari di qualsiasi torta, si pensi a quella nunziale, il dono in analisi può essere anche a più piani. La struttura sarà organizzata avvalendosi del supporto di piani di appoggio di dimensioni ridotte man mano che si sale nella composizione. Ciò è necessario per donare l’impatto visivo molto simile a quello dato da una vera e propria torta.

Per quanti vorranno rendere ancora più particolare il regalo, è possibile richiedere a colui, o colei, che si occuperà di eseguire manualmente la commissione, di aggiungere dettagli come, ad esempio, dei peluches. Inoltre, è possibile richiedere torte che abbiano forme particolari quali, appunto, a mongolfiera, oppure che richiamano l’idea di una moto.

Si tratta di un regalo per la cui realizzazione è necessario lasciar libero spazio all’immaginazione ed alla creatività tanto del committente quanto dell’addetto ai lavori.

Quali sono le origini della torta di pannolini?

L’idea della torta di pannolini è nata negli Stati Uniti, ove è particolarmente diffusa la consuetudine di organizzare un party per la futura neomamma a poche settimane dal parto. In quell’occasione, infatti, la donna riceverà dei doni da parte delle sue amiche e dei parenti, che saranno indispensabili per il futuro nascituro.

Stando a quanto diffuso online, l’idea è stata frutto di una neomamma inglese, Jennifer Steadman, che pensò a questa creazione nel 1988. L’intuizione giunse a seguito dell’abitudine della donna di gettar via i pannolini sporchi arrotolandoli e mettendoli casualmente a forma di torta.

Indipendentemente da quale sia stata l’origine della torta di pannolini, vi è un dato certo, ossia che è un regalo particolare e molto apprezzato.