Fondi per gli ospedali del Cilento, escluso dal riparto Sapri

L’ASL riassegna nuovi fondi per l’emergenza covid (economie del primo riparto) ai lavori di adeguamento dei pronto soccorso degli ospedali di Vallo della Lucania, di Sarno e di Nocera per un totale di oltre due Milioni di euro. Non arrivano fondi per il presidio di Sapri, “nonostante le gravissime criticità del nostro pronto soccorso fortemente amplificate dall’emergenza COVID”. A denunciarlo il gruppo SapriDemocratica.

“Con la stessa delibera – osservano dal gruppo di minoranza – sono state assegnate anche le risorse resesi disponibile per l’acquisto delle attrezzatura elettromedicali. Circa 1,5 milioni di euro assegnate agli ospedali di Scafati, Nocera, Battipaglia, Eboli, Roccadaspide, Oliveto Citra, Vallo Della Lucania e Agropoli…. zero euro per il presidio di Sapri, nonostante le gravissime carenze del nostro ospedale più volte denunciate da operatori e sindacati”.

“Ci chiediamo ma il Sindaco di Sapri c’è, esiste?! Gentile cosa fà oltre a prendersi lo stipendio ogni mese, forse è troppo indaffarato con faccenduole di palazzo”, accusano i consigliere di opposizione.

“Siamo molto preoccupati per l’assenza della Città nei momenti decisionali, per il ruolo sempre più marginale e di retroguardia in cui hanno trascinato Sapri. La nostra comunità umiliata dalla soddisfazione di altri Sindaci che portano a casa risultati importanti per i loro ospedali, approfittando della manifesta inadeguatezza di Gentile”, concludono da SapriDemocratica.