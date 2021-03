Agropoli, attivato sportello telematico per pratiche SUAP e SUE

Spazio pubblicitario

Le pratiche SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) e SUE (Sportello Unico Edilizia) afferenti il Comune di Agropoli si fanno on line. L’Ente, guidato dal sindaco Adamo Coppola, ha attivato una apposita piattaforma di acquisizione delle pratiche riguardanti i settori Commercio ed Edilizia. La stessa è raggiungibile al link: https://portale-agropoli.cloud.cstsistemisud.it/web/home.

«La procedura telematica attivata – affermano il sindaco Adamo Coppola e l’assessore alle Politiche economiche e finanziarie, Roberto Mutalipassi – risulta di maggiore rilievo ancora di più in questo particolare momento storico contraddistinto dalla pandemia. Puntiamo alla digitalizzazione anche degli altri settori in modo da avvicinare la Pubblica Amministrazione all’utenza, che comodamente da casa può interfacciarsi con l’Ente e presentare le pratiche senza recarsi fisicamente negli uffici».

Con lo sportello telematico polifunzionale è possibile presentare on line tutte le pratiche a qualunque ora del giorno, senza recarsi personalmente presso il Comune. La pratica presentata attraverso tale strumento, infatti, sostituisce completamente quella in formato cartaceo, perché rispetta i dettami del Codice dell’Amministrazione Digitale. Lo sportello telematico polifunzionale permette di: consultare tutte le informazioni e le norme necessarie per presentare la pratica; compilare e firmare in modo guidato i moduli digitali; effettuare eventuali pagamenti online; controllare ogni fase dello stato di avanzamento del procedimento.