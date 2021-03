23 marzo: 164 anni fa veniva installato il primo ascensore

Spazio pubblicitario

E’ l’82° giorno dell’anno, 12ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 283 giorni.

Santi del giorno

San Turibio di Mogrovejo (Vescovo)

Santi Vittoriano, Frumenzio e compagni (Martiri)

Santi Domezio, Pelagia, Aquila, Eparchio e Teodosia (Martiri)

San Fingar (Guigner, Martire)

San Walter (Gualtiero, Gualterio) di San Martino di Pontoise (Abate)

San Vittoriano (Martire)

Sant’Ottone Frangipane (Eremita)

Etimologia

Walter, nome di origini germaniche, che in italiano viene tradotto in Gualtiero. Proviene dall’unione di waldaz, “comandante” e haria, “esercito”. Il significato complessivo è pertanto “comandante dell’esercito”.

Proverbio del giorno

Quando marzo marzeggia, april campeggia.

Aforisma del giorno

Il peccato è una cosa che si stampa sulla faccia di un uomo: non lo si può nascondere. (O. Wilde)

Accadde Oggi

1857 – Installato il primo ascensore per persone

Sei nato oggi?

Sei affettuoso, impulsivo ed esuberante. La tua generosità non conosce confini e qualunque cosa tu faccia la fai con tutto te stesso. Nel lavoro la fortuna ti sorregge, puoi raggiungere buone posizioni ma devi imparare a controllare l’irascibilità. In amore sei un partner appassionato e devoto, chi ti sta vicino dovrà però essere molto paziente e imparare a non prendersela per le tue improvvise impennate.

Celebrità nate in questo giorno

1945 – Franco Battiato

1910 – Akira Kurosawa

1922 – Ugo Tognazzi

Scomparsi oggi

1842 – Stendhal

2011 – Liz Taylor