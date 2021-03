Pertosa: si punta a riqualificare Piazza De Marco

PERTOSA. Il comune, retto dal sindaco Domenico Barba, ha approvato il progetto di manutenzione del verde pubblico e degli arredi urbani di Piazza De Marco, nonchè degli alloggi pubblici alle località Arnaci e alle aree adiacenti.

L’Ente ha intenzione di sfruttare il finanziamento in dotazione di 10.700 euro, previsto dal DPCM del luglio 2020 destinato a quei comuni del Mezzogiorno che investono nelle infrastrutture sociali.

Di questa somma, 7935,16 euro sono destinate all’esecuzione dei lavori: la restante rimane in capo all’Amministrazione per gli oneri sulla sicurezza e le spese tecniche. Nello specifico in Piazza De Marco sarà manutenuta la fontana, così come l’area di pertinenza dell’ex asilo comunale, completandone gli arredi urbani necessari anche ad una migliore gradevolezza degli spazi sociali.