Ora legale: domenica si spostano le lancette

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 marzo torna l’ora legale. Le lancette dovranno essere spostate un’ora in avanti precisamente dalle 2.00 alle 3.00. Le giornate si allungheranno e potremo goderci la luce del sole nel pomeriggio, ma dormiremo un’ora in meno. L’ora solare tornerà soltanto a fine ottobre, nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre.

L’ora legale è stata introdotta in Italia nel 1916, durante la guerra, quando acquistare 60 minuti in più di luce a fine pomeriggio risultava strategico per la preparazione delle munizioni. Tuttavia, fino agli anni Sessanta è stata più volte soppressa, per poi essere reintrodotta nel 1966.

Indubbiamente, il cambiamento ha effetti positivi sull’ambiente: si consuma meno energia elettrica e si riduce l’emissione di anidride carbonica. Non possiamo dire lo stesso per il nostro fisico e la nostra mente: abituarsi ai nuovi ritmi è difficile e i primi giorni risentiremo sicuramente dello stress tipico del cambio stagione.