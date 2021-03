Cuccaro Vetere: si rinnova la collaborazione con l’Associazione Carabinieri

Il Comune di Cuccaro Vetere, con a capo il sindaco Aldo Luongo, ha approvato il protocollo d’intesa con l’associazione Nazionale Carabinieri – sezione di Cuccaro Vetere, per il biennio 2020/21.

Si rinnova così la collaborazione: alla stessa associazione sarà concesso un contributo a titolo di rimborso spese per il periodo stabilito pari alla somma di 2.500,00 euro. Già in passato l’Ente aveva avuto ottimi rapporti con quest’ultima, tanto da decidere di concederle anche dei mezzi di proprietà del Comune, utilizzati in particolare per svolgere dei servizi in favore della comunità, soprattutto per il trasposto della popolazione verso altri centri strategici di pubblico interesse.

In tal modo l’Amministrazione Comunale intende, così, migliorare ed implementare il servizio già offerto, in particolare in favore dei residenti di Cuccaro, anche in situazioni disagiate, attraverso un sistema integrato ed equilibrato di mobilità, al fine di migliorare l’accessibilità e la fruibilità del territorio garantendo la possibilità di spostamento della popolazione verso altri centri del territorio prevedendo l’utilizzo dei due mezzi comunali.