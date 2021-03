Agropoli, tossicodipendente autore di furti sul territorio: “Intervenite” Protocollata una nota a palazzo di città per chiedere interventi per assistere il soggetto in questione

AGROPOLI. Una nota al sindaco Adamo Coppola e all’assessore ai servizi sociali, Maria Giovanna d’Arienzo per chiedere interventi finalizzati a garantire assistenza ad un noto tossicodipendente locale. E’ questo il contenuto della missiva protocollata questa mattina a palazzo di città dal consigliere di minoranza Gisella Botticchio. L’appello dell’esponente della Lega è a “prendere i dovuti provvedimenti nei confronti del nostro cittadino il quale versa in condizioni di grave disagio psico-sanitario”.

La richiesta arriva anche a seguito delle numerose sollecitazioni dei cittadini. Il soggetto in questione è diventato elemento di disturbo per la comunità. Sovente, infatti, commette furti sul territorio seppur principalmente di scarsa entità e molesta i passanti.

Diversi i residenti che hanno segnalato tali comportamenti chiedendo che venissero presi provvedimenti. Le autorità comunali e le forze dell’ordine stanno valutando quali azioni intraprendere per risolvere il problema, garantendo non solo la tranquillità dei cittadini ma anche un piano di recupero per il soggetto in questione.