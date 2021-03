Vaccini: dai pazienti il ringraziamento ai sanitari del San Luca di Vallo

“Vorrei ringraziare l’intero staff Medico per il vaccino, per come esplica la vaccinazione con maestria e gentilezza. Voglio omaggiarli con alcuni romanzi e libri di vario genere e con alcune cartoline dei miei quadri sulla civiltà contadina e marinara del Cilento . Ringrazio con stima”.

È il bel messaggio lasciato questa mattina al Centro Vaccinale dell’Ospedale San Luca di Vallo della Lucania dallo scrittore e pittore Lucio Isabella originario di Castellabate.

Il Maestro d’Ascia ha voluto omaggiare lo staff medico ed infermieristico con alunne sue pubblicazioni.

È solo uno dei tanti messaggi di ringraziamento che sin dall’inizio della campagna vaccinale è arrivato all’attenzione dei sanitaria del San Luca, impegnati da tre mesi nella somministrazione dei vaccini. Allo scrittore Isabella vanno naturalmente i ringraziamenti da parte di tutto lo staff medico e paramedico per le parole gentili avute nei loro confronti e per le pubblicazioni con cui lo scrittore ha voluto omaggiarli.

Questo non è l’unico messaggio in favore degli operatori sanitari. “Desidero esprimere il mio personale apprezzamento al personale sanitario e para-sanitario Dell’Ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania nonché ai Volontari della locale sezione della Protezione Civile , per l’impeccabile organizzazione logistica e di assistenza agli anziani over 80, da me personalmente verificati stamattina. Perché quando siamo bravi (il “siamo” vale come “collettività”) dobbiamo imparare a dirlo e a darne atto e testimonianza. Bravi!”. Questo uno dei tanti messaggi pubblicati sui social.