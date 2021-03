Roccadaspide, accordo per la rete wifi gratuita Protocollo d'Intesa con la Infratel

ROCCADASPIDE. Il comune, retto dal sindaco Gabriele Iuliano, ha stipulato una convenzione con la Infratel Italia, la società in-house del Ministero dello Sviluppo economico, che si occupa di progettazione, realizzazione e manutenzione delle reti di telecomunicazioni in fibra ottica per l’accesso ad internet con connessione alla banda larga ed ultra larga.

L’obiettivo è quello di realizzare una rete wifi nel progetto “wifi.italia.it”. Nella fattispecie verranno istituiti sei access point sul territorio comunale, completamente gratuiti per l’utenza.

Il Comune si occuperà di fornire alimentazione elettrica e connettività internet agli apparati che saranno installati dall’azienda pubblica per almeno tre anni, mentre la manutenzione e la gestione spetteranno all’azienda per il successivo triennio.

La stessa durata del protocollo si misura su un arco di tre anni, l’intesa potrà essere prorogata per volontà delle parti in causa con atto scritto, tuttavia il diritto di recessione è esercitabile in qualsiasi momento.