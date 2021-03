Oroscopo: Scorpione, in amore siete vincenti Oroscopo di lunedì 22 marzo 2021

Ariete – Se volete cambiare le cose fate ai superiori proposte più incisive. In amore gli sviluppi sono lenti.

Toro – Il ritmo intenso della vostra attività vi provocherà stress. Non trascurate chi vi ama

Gemelli – Nel lavoro imparate ad ascoltare sbilanciandovi il meno possibile. In amore combattete la gelosia.

Cancro – Non sempre potete indovinare la strada da seguire nel lavoro. In amore non abbiate fretta.

Leone – Con l’esperienza avete affinato il vostro fiuto negli affari. Venere facilita nuovi incontri.

Vergine – Sviluppi per la carriera: tutto dipenderà da come sfrutterete le opportunità. Incontri interessanti.

Bilancia – Da una situazione lavorativa complicata potrete trarre vantaggio. Momento esaltante in amore.

Scorpione – Progettate iniziative professionali: la fortuna è dalla vostra parte. In amore siete vincenti.

Sagittario – Finalmente una giornata lavorativa positiva dopo tempi bui. Ansie passeggere in amore.

Capricorno – Nel lavoro fate attenzione a non scegliere il collaboratore sbagliato. In amore non bluffate.

Acquario – Giornata di buoni auspici in vari settori. In particolare nel lavoro. Serata stimolante.

Pesci – Un po’ di faccia tosta può solo aiutarvi nella vostra attività. In amore il peggio è passato.