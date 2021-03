Serie C Gold Maschile: New Basket Agropoli cerca seconda vittoria casalinga

Serie C Gold Maschile: New Basket Agropoli cerca seconda vittoria casalinga

Il quarto turno d’andata del campionato di basket di Serie C Gold Maschile Campania (Girone B) si aprirà domani alle 18:30 con la sfida tra Angri Pallacanestro e Cercola Basket, per poi concludersi il 21 marzo alle ore 18:00 con due partite: Pallacanestro Salerno-Fortitudo Basketball Lamezia e New Basket Agropoli-Bim Bum Basket Rende.

NEW BASKET AGROPOLI-BIM BUM BASKET RENDE

I padroni di casa arrivano da un turno di riposo a causa della partita rinviata contro l’Angri Pallacanestro, quest’ultimi colpiti dal COVID19, sono riusciti ad ottenere il rinvio del derby ed automaticamente il debutto contro la New Basket Agropoli fissato per il 24 marzo alle ore 20:30.

Al Palasport Andrea di Concilio di Agropoli, gli uomini di Francesco Lepre cercheranno di conquistare la vittoria per avvicinarsi alla capolista Fortitudo Basketball Lamezia, proprio quest’ultima nel turno precedente ha battuto la formazione che affronterà gli agropolesi. Le due società hanno gli stessi punti in classifica, quindi si prospetta un match molto combattuto.

I trascinatori dal punto di vista realizzativo hanno solo 2 canestri di differenza, con Dmitrovic Mladen (Bim Bum Basket Rende) a quota 37 e Pekic Radomir ( New Basket Agropoli) a quota 35.