Sapri, arriva al pronto soccorso e risulta positivo al covid

Era arrivato all’ospedale dell’Immacolata di Sapri con un’ambulanza del 118. Giunto in pronto soccorso è stato sottoposto, come da prassi, al tampone. In attesa dell’esito i sanitari hanno disposto alcuni esami urgenti e non differibili, necessari per comprendere lo stato di salute del paziente. Ma proprio mentre eseguiva la Tac è arrivato l’esito del tampone: positivo.

L’uomo, un anziano di San Giovanni a Piro, viste le condizioni, è stato immediatamente trasferito in un ospedale del napoletano.

Presso il nosocomio saprese è stata attivata la procedura per garantire la sanificazione dei locali dove l’anziano era stato. I sanitari hanno adottato tutte le misure per evitare il contagio.