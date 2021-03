20 marzo: oggi si festeggia Sant’Alessandra

E’ il 79° giorno dell’anno, 11ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 286 giorni.

Santi del giorno

Sant’Alessandra di Amiso e compagne (Martiri)

Santa Claudia e compagne (Martiri di Amiso)

San Giovanni Nepomuceno (Sacerdote e Martire)

San Cutberto di Lindisfarne (Vescovo)

San Niceta di Apolloniade (Vescovo)

San Vulfranno (Arcivescovo di Sens)

Sant’Urbicio di Metz (Vescovo)

Sant’Archippo di Colossi (Discepolo di San Paolo, Martire)

Etimologia

Claudia, dal latino “Claudius”, appellativo di una tra le più note “gens” romane, deriva dal termine “claudus”, “zoppo”: tipico esempio di soprannome “lo zoppo, zoppicante”, divenuto poi termine di distinzione. Ancora oggi il termine claudicante viene usato per indicare chi “zoppica”, appunto..

Proverbio del giorno

Di marzo, ogni villan va scalzo.

Aforisma del giorno

I consigli sono raramente graditi. E quelli che ne hanno più bisogno sono anche sempre quelli a cui piacciono meno (Lord Chesterfeld)

Accadde Oggi

1800 – Alessandro Volta presenta la pila

1916 – Einstein pubblica la “Teoria generale della Relatività”

Sei nato oggi?

Sei dotato di grandissima forza, determinazione e rara capacità di resistenza. Il successo nel lavoro è assicurato perché hai tutte le qualità necessarie per diventare un ottimo manager, un abile chirurgo o un avvocato di fama. In amore sei molto sensuale e passionale, ma sei vuoi assicurarti un legame stabile dovrai tenere a freno il tuo gusto per le novità.

Celebrità nate in questo giorno

1957 – Spike Lee

1958 – Holly Hunter

Scomparsi oggi

1994 – Ilaria Alpi

1727 – Isaac Newton