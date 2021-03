San Mauro Cilento partecipa a bando Fermenti in Comune L'Ente presenta il progetto ''I linguaggi del futuro''

SAN MAURO CILENTO. Il comune, retto dal primo cittadino Giuseppe Cilento, ha aderito al bando ”Fermenti in comune” promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale (sotto l’egida della presidenza del Consiglio dei Ministri) e dall’ANCI.

Il progetto presentato è stato denominato “I linguaggi del futuro” ed è realizzato dalle Cooperative Mafalda Scs-Is e Gagarin Scs-Is. L’iniziativa sarà volta a promuovere una nuova offerta di percorsi di approfondimento per i giovani tra i 16 e i 35 anni, nonchè alla rappresentazione di un’opportunità cospicua per la valorizzazione e la crescita del territorio.

L’Ente verserà una quota in cofinanziamento per la realizzazione del progetto mettendo a disposizione le strutture e le risorse in dotazione.