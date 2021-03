Salerno, scende in piazza il popolo delle Partite Iva

Forze dell’ordine in assetto antisommossa a Salerno per contenere la protesta del “popolo delle Partite Iva”. Così si è definito un gruppo di ristoratori ed altri lavoratori autonomi che ha scelto di manifestare tutto il proprio disagio per la situazione economica dovuta alla pandemia e l’assenza di aiuti concreti.

I manifestanti si sono radunati davanti la sede del Genio Civile, dove ci sono gli uffici della Regione Campania per disturbare l’abituale registrazione dell’intervento social del governatore Vincenzo De Luca.

Presenti uomini di polizia locale, carabinieri e polizia di stato. I manifestanti chiedono un incontro con De Luca.