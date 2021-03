Povertà educativa, Orria partecipa al bando “Educare in Comune” ll bando ha lo scopo di promuovere l'attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa

Povertà educativa, Orria partecipa al bando “Educare in Comune”

Il Comune di Orria, con a capo il sindaco Mauro Inverso, ha deciso partecipare all’avviso pubblico “Educare in Comune“, in qualità di Ente Capofila e in partenariato con i seguenti enti: Pro loco “Paolo De Matteis”, Istituto Comprensivo di Gioi e “Fare Ambiente Mee”.

Il bando pubblicato dal Dipartimento per le politiche della famiglia ha lo scopo di promuovere l’attuazione di interventi progettuali, anche sperimentali, per il contrasto alla povertà educativa e il sostegno delle potenzialità fisiche, cognitive, emotive e sociali delle persone di minore età, al fine di renderle attive e responsabili all’interno delle comunità di appartenenza e promuovere il rispetto delle differenze culturali, linguistiche, religiose, etniche e di genere esistenti

Le attività ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza saranno dedicate, nello specifico, alla fascia di età 3-13 anni. L’Ente, avvalendosi di privati, ha presentato una sua proposta progettuale.