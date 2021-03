Vandali ad Agropoli: recinzioni per tutelare le strutture pubbliche

Il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha dato il via ieri al format “Il sindaco risponde”, un appuntamento settimanale via social per rispondere alle domande degli agropolesi e di quanti frequentano la città. “Un filo diretto con i cittadini, anche in considerazione del particolare momento storico che stiamo vivendo”, ha spiegato Coppola.

Vandali ad Agropoli, la situazione del Pala Impastato

Vari i temi trattati, tra cui il problema dei vandali che comporta il danneggiamento delle strutture del territorio, a cominciare dal Pala Impastato.

Per l’impianto sportivo di località Moio, numerose sono state le denunce da parte dei residenti circa lo stato di degrado e ai ripetuti danneggiamenti.

Il primo cittadino, dopo aver rispedito al mittente le responsabilità che gli venivano attribuite, ha chiarito che presto l’amministrazione comunale interverrà recintando la zona. Arriveranno, inoltre, nuove telecamere.

Dal Comune “un passo indietro”

“Avevamo fatto una scelta di apertura delle strutture, come fatto anche per la fornace. Abbiamo dovuto fare un passo indietro”, ammette Coppola.

“Stiamo progettando delle recinzioni. Provvederemo anche per il Pala Impastato. Pensavamo di dare un segnale di apertura alla città ma purtroppo dobbiamo intervenire con recinzioni e telecamere”, ha concluso il primo cittadino. Si spera così di fermare l’azione di vandali e teppisti che danneggiano il patrimonio pubblico.