Un asilo a Roccadaspide con i fondi del Governo Conte

ROCCADASPIDE. Via libera alla realizzazione dell’asilo nido nell’edificio di Carretiello. L’amministrazione comunale di Roccadaspide, guidata dal sindaco Gabriele Iuliano, ha deciso di investire in infrastrutture sociali i fondi assegnati dalla presidenza del Consiglio dei Ministri lo scorso 17 luglio.

Un nuovo asilo: i fondi concessi dal Governo

Si tratta di finanziamenti destinati ai comuni del Meridione (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Polise, Puglia, Sardegna e Sicilia) per 75 milioni di euro annui a valere sul fondo Sviluppo e Coesione.

I fondi sono stati assegnati in relazione alla dimensione demografica egli enti locali. Per Roccadaspide 42500 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023.

Il progetto di Roccadaspide

Le risorse della prima annualità saranno destinate per la realizzazione di un asilo nido nell’edificio di Carretiello. Un modo per garantire un servizio in più per le famiglie.

L’iter per dare il via ai lavori va avanti celermente per evitare la revoca del finanziamento: gli enti locali, infatti, sono tenuti ad iniziar i lavori entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto (ottobre 2020).