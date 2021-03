18 marzo: oggi è la Giornata nazionale delle vittime di Coronavirus

E’ il 77° giorno dell’anno, 11ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 288 giorni.

Santi del giorno

San Cirillo di Gerusalemme (Vescovo e Dottore della Chiesa)

San Braulio (Vescovo)

San Salvatore da Horta (Professo Francescano)

Sant’Edoardo II il Martire (Re d’Inghilterra)

Etimologia

Salvatore, diffusosi solo nel tardo Medioevo, deriva dal latino “Servator, -oris”, appellativo riferito al Cristo. Carattere: Pensa di dover dominare il mondo intero, ritiene di essere competente in ogni tipo di argomento, perché si aggiorna e non lascia nulla al caso; desidera conseguire successo e prestigio. Dalla sua donna vuole essere amato ma anche temuto, sa essere condiscendente ma anche impietoso, è un duro dal cuore tenero, basta saperlo prendere. Non ha peli sulla lingua; di fronte a quelle che ritiene essere ingiustizie, esprime tutta la sua indignazione con foga ed impeto sconvolgente.

Proverbio del giorno

Marzo tinge, april dipinge, maggio fa le belle donne, e giugno fa le brutte carogne.

Aforisma del giorno

Un musicista che suoni sempre la medesima corda è ridicolo. (Orazio Flacco)



Oggi è

La giornata nazionale in memoria delle vittime dell’epidemia di Coronavirus

Accadde Oggi

1981 – Prima puntata di Quark

1848 – Cinque giornate di Milano

1944 – Ultima eruzione del Vesuvio

Sei nato oggi?

Sei dotato di una sensibilità quasi medianica ma manchi quasi completamente di senso pratico. Nel lavoro dovresti collaborare con qualcuno in grado di mettere a frutto la tua intelligenza indirizzandola concretamente. In amore subirai qualche delusione in giovanissima età ma subito dopo la situazione cambierà e potrai contare su di un partner che ti ama e che, per te, è disposto a qualsiasi cosa.

Celebrità nate in questo giorno

1962 – Massimo Giletti

1945 – Bobby Solo

1947 – Walter Tobagi

Scomparsi oggi

2011 – Enzo Cannavale