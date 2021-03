Sapri, dal Piano di zona un servizio di assistenza alle persone con disabilità

SAPRI. Un avviso pubblico per il servizio di assistenza domiciliare socio-assistenziale rivolto a persone con disabilità residenti in uno dei comuni dell’ambito S9. Il servizio è finalizzato a favorire la permanenza delle persone con disabilità nel loro ambiente abitativo e sociale, mantenendo il ruolo e l’autonomia dei singoli e/o nuclei familiari che, per esigenze permanenti e/o temporanee, hanno necessità di aiuto a domicilio per il soddisfacimento dei bisogni essenziali relativi alla cura della persona ed al governo della casa.

Nello specifico esso comprende prestazioni di tipo socio-assistenziale di aiuto alla persona, sostegno alla mobilità, aiuto per l’igiene e la cura della persone, pulizia della casa, cambio della biancheria, bucato, stiratura e cucito, cucina, aiuto nello svolgimento di pratiche amministrative, attività di accompagnamento presso i familiari.

Per poter accedere al servizio è necessario essere fruitore del reddito di cittadinanza, avere un Isee inferiore a 6000 euro o relazione dell’assistente sociale. C’è tempo per candidarsi entro il prossimo 16 aprile.

Possono candidarsi i cittadini dei seguenti comuni: Alfano – Camerota – Casaletto Spartano – Caselle in Pittari – Celle di Bulgheria – Centola – Ispani – Morigerati – Roccagloriosa – Rofrano – Santa Marina – San Giovanni a Piro – Sapri -Torraca – Torre Orsaia – Tortorella – Vibonati.