Oroscopo: Leone, felice la situazione affettiva, cogliete l’attimo

Toro – Concentratevi di più sui prossimi passi da fare nella professione. In amore lasciate da parte l’orgoglio

Gemelli – Cercate di curare di più i rapporti con clienti. L’amore è appeso a un filo, serve coraggio.

Cancro – Fissate degli obiettivi chiari e concreti. In amore sarete messi con le spalle al muro.

Leone – Nel lavoro stringete i denti ancora un po’. Felice la situazione affettiva, cogliete l’attimo.

Vergine – Momento propizio per il lavoro, ma niente iniziative avventate. Situazione sentimentale positiva.

Bilancia – Organizzate meglio il vostro lavoro, ne avete bisogno. In amore non siete affidabili.

Scorpione – Nei rapporti con i superiori serve maggiore diplomazia. In amore serve più dolcezza.

Sagittario – Avete bisogno di calma per decidere cosa vi conviene fare. In amore c’è aria di cambiamenti.

Capricorno – Favorevoli influssi astrali vi apriranno nuovi margini di trattativa nel lavoro. Bene l’amore

Acquario – Vi attendono giornate lavorative poco gratificanti. In amore non date tutto per scontato.

Pesci – Vi attende un periodo non troppo facile nel lavoro. Un amore quasi inafferrabile vi consumerà