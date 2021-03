«Io Rianimo», nel team dell’app salvavita un medico dell’ospedale di Sapri

Ha superato in poco tempo i 1000 download l’app “Io Rianimo” ideata dall’associazione no profit “Cuore Campania”, fondata nel 2018 dal dottor Cornelio Scialdone.

Nel team che ha realizzato l’applicazione c’è anche il cardiologo Giuseppe Colangelo, attualmente medico del reparto di cardiologia all’ospedale Immacolata di Sapri e al nosocomio di Sarno, dopo aver lavorato per 10 anni in Veneto e al “Curto” di Polla.

L’app, gratuitamente scaricabile sul cellulare, è utile perchè fornisce un aiuto alle persone per la gestione degli eventi legati ad arresti cardiocircolatori o arresti cardiaci improvvisi. Infatti il servizio informa gli utenti, nel giro di 1 o 2 km, dell’esistenza di una persona in gravi difficoltà.

Partita la richiesta, si attiva, in caso di arresto cardiocircolatorio, la rete emergenziale 118 e nel contempo viene inviato a tutti gli operatori sanitari che hanno scaricato l’App un sms che, attraverso un sistema di geolocalizzazione, permette di individuare il posizionamento della persona con arresto cardiaco e anche i dispositivi Dae sul territorio.

Oltre 73.000 persone, purtroppo, muoiono ogni anno per arresto cardiaco, ma ridotti tempi di intervento e l’utilizzo del defibrillatore possono salvare concretamente delle vite umane.

Ciò conferma l’importanza del progetto “Io Rianimo” che ha tra le finalità quella di creare una rete di rianimatori capillare sul territorio nazionale in grado di offrire un soccorso tempestivo in caso di necessità, trasformando il tempo di attesa dell’ambulanza in vita.

La sua efficacia sarà proporzionale al numero di utenti che la installeranno. Ecco perché è importante che tutti facciano la loro parte.