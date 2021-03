Nel Cilento un Concorso di Composizione di Marcia Sinfonica

Nell’anno dei festeggiamenti per il decennale dalla fondazione della Grande Banda del Cilento, l’associazione culturale MusiCilento ha organizzato il Concorso Internazionale di Composizione di Marcia Sinfonica.

Le marce sinfoniche saranno analizzate da una commissione composta da personalità del panorama bandistico nazionale ed internazionale, docenti di Conservatorio e affermati compositori, la quale verrà tenuta segreta fino alla pubblicazione della graduatoria finale, in modo da garantire l’imparzialità. I premi assegnati dalla commissione sono i seguenti: primo premio 800 € +diploma + targa; secondo premio 300 € + diploma; terzo premio 150 € + diploma. Ci sarà inoltre un premio popolare, una targa; la giuria, in questo caso sarà composta da appassionati di Bande Musicali e di Marcia Sinfonica provenienti dalle seguenti regioni: Campania, Sicilia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Puglia e Calabria.

La cerimonia di premiazione si terrà il 28/08/2021 in occasione di un evento concertistico a Morigerati (Sa) dove le opere selezionate saranno eseguite in prima assoluta con la partecipazione della Grande Banda del Cilento diretta dal M° Nicola Pellegrino. L’organizzazione si riserva di spostare a data da destinarsi la serata di premiazione, in relazione ai decreti sulla situazione epidemiologica. Il termine ultimo per l’iscrizione è il 15/05/2021.

“Anche in questo periodo di pandemia, il desiderio di promuovere l’interesse per le attività musicali non può venire meno. L’importanza di non fermare l’arte ma di incentivarla, senza rinunciare alla qualità della proposta – scrivono gli organizzatori del concorso – Per questo motivo abbiamo deciso di organizzare un concorso Internazionale di Composizione di Marcia Sinfonica. Oltre al premio indicato nel manifesto, La Marcia Sinfonica vincitrice sarà pubblicata da Edizioni Musicali Studiomusicalicata del M° Alicata Gaetano – Pachino (Sr) e inserita per due anni (2022- 2023) nel repertorio dei seguenti concerti bandistici che ringraziamo per la loro collaborazione:La Grande Banda del Cilento; Città di Fisciano (SA); Città di Salerno; Corpo bandistico “Alfio Pulvirenti” Città di Comiso (RG); Città di San Giovanni a Piro (SA;) Città di Camerota (SA); Classico Concerto Bandistico Altavilla-Magliano (SA); Complesso bandistico “G. Verdi” Caselle in Pittari (SA); Complesso bandistico Santa Lucia (SA)”.