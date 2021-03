Maltempo in Cilento: arrivano fondi per le famiglie

Buone notizie per i comuni di Cilento e Golfo di Policastro che hanno subito danni a causa del maltempo di novembre e dicembre.

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale l’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Protezione Civile, con cui si nomina Italo Giulivo commissario per il piano degli interventi di sistemazione del territorio in seguito ai danni provocati dagli eventi atmosferici del 16, 17, 20 e 21 novembre e 2 e 3 dicembre scorsi.

Interessati i comuni di Vibonati, Torre Orsaia, Santa Marina, Centola, Cicerale, Sapri, Roccagloriosa e Montecorice.

Non solo: la presidenza del Consiglio ha assegnato fondi anche per i nuclei familiari la cui abitazione principale o abituale è stata danneggiata dal maltempo: arrivano risorse da 400 a 900 euro mensili a seconda della composizione dei nuclei familiari.

Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità

non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno di questi soggetti anche oltre il limite massimo di euro 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

Già lo scorso febbraio il Consiglio dei ministri, su proposta dell’allora presidente Giuseppe Conte, deliberò la dichiarazione dello stato di emergenza assegnando quasi 3 milioni di euro ai comuni interessati.