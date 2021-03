Lavori di pubblica utilità per gli imputati: Tribunale di Vallo cerca coop Il Tribunale di Vallo della Lucania ha pubblicato un avviso pubblico per individuare cooperative che vogliano collaborare

Il Tribunale di Vallo della Lucania cerca cooperative per stipulare convenzione per i soggetti ammessi al beneficio della messa alla prova.

L’obiettivo è garantire la possibilità di svolgere lavori di pubblica utilità a chi è stato sottoposto a condanna penale. Ciò è previsto dall’articolo 168 bis del Codice Penale, secondo il quale, su richiesta dell’imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova.

Con il termine lavori di pubblica utilità si intende una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso un ente.

Per l’espletamento di queste attività il Tribunale di Vallo della Lucania cerca cooperative sociali o altri enti che potranno inviare la loro domanda all’indirizzo pec prot.tribunale.vallodellalucania@giustiziacert.it o alla mail ordinaria tribunale.vallodellalucania@giustizia.it

I lavori di pubblica utilità dovranno essere svolti presso i locali del tribunale vallese.