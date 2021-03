Capaccio Paestum, completate nuove condotte idriche

Il Consorzio Bonifica di Paestum ha ultimato i lavori di realizzazione della nuova condotta idrica dalla località Feudo-La Pila alla località Pietrale nel comune di Capaccio Paestum.

L’ente consortile, retto dal presidente Roberto Ciuccio, ha posato in opera circa 3.000 metri lineari di tubature per servire oltre 50 utenze, residenziali e lavorative, tra cui un noto autolavaggio, un bar ed un’azienda bufalina, risolvendo così una criticità, nella fornitura del servizio di acqua potabile nella zona, che persisteva da quasi 30 anni e tale da costringere i residenti a rifornirsi continuamente con le autobotti del Consorzio, in particolare d’estate.

La condotta è stata realizzata con risorse proprie dell’ente di bonifica, utilizzando materiali di ultima generazione, ovvero tubi in pead con manicotti a saldare.

Le tubazioni in HDPE o PEAD (polietilene alta densità) trovano ampio impiego nel settore acquedottistico per specifiche proprietà fisico-meccaniche: grazie alla loro leggerezza e flessibilità, assorbono vibrazioni e sollecitazioni di ogni tipo, opponendo elevata resistenza alla corrosione; la superficie estremamente liscia impedisce la formazione di incrostazioni assicurando una portata maggiore rispetto alle condotte in acciaio, eliminando la necessità di operazioni di pulizia. Al tempo stesso, il pead presenta un’elevata resistenza ai fenomeni di degrado provocati dall’attacco di microorganismi e dagli agenti atmosferici.

“Sollecitati dai residenti, abbiamo posto fine ad una problematica annosa – spiega il presidente Roberto Ciuccio – utilizzando fondi del nostro bilancio, abbiamo migliorato la qualità della vita di tante famiglie ed attività che, nelle località Feudo, La Pila e Pietrale, da trent’anni vivevano il disagio dell’approvvigionamento d’acqua”.

Entusiasti cittadini ed attività lavorative, che all’unisono hanno voluto ringraziare il Consorzio Bonifica di Paestum per aver affrontato concretamente la situazione, risolvendola di fatto dopo tre decenni nonostante le diverse segnalazioni inoltrate, all’ente, in passato.