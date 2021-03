Asl Salerno: vaccinazioni proseguono regolarmente

L’Asl Salerno ha comunicato che continuano regolarmente le vaccinazioni presso tutte le sedi vaccinali, con le somministrazioni di vaccino Pfizer e Moderna agli ultra ottentenni e prossimamente ai pazienti ad elevata fragilità.

Il chiarimento si è reso necessario dopo la sospensione del vaccino AstraZeneca sul quale le autorità sanitarie si pronunceranno giovedì con alta probabilità che il siero torni ad essere inoculato in Italia..

“La necessità di somministrare la dose di richiamo dopo 21 giorni per Pfizer e 28 giorni per Moderna inevitabilmente rende più lunghe le attività – spiegano dall’Asl – La consegna di ulteriori 8000 dosi di vaccino nelle ultime 48 ore consentirà di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale”.

Sono invece rinviate le vaccinazioni già programmate per il personale appartenente alle categorie per le quali è prevista la vaccinazione a vettore virale (Astrazeneca), e si invita a non recarsi presso il centro vaccinale di riferimento, in attesa di nuove comunicazioni.

L’Asl Salerno comunicherà ai cittadini la ripresa delle attività, appena vi saranno le condizioni.