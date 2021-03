Eventi in sicurezza per l’estate 2021 a Capaccio Paestum Comune a supporto del comparto di arte e spettacolo: per gli eventi sarà garantita piena sicurezza

CAPACCIO PAESTUM. Comune pronto a supportare il settore dell’arte e dello spettacolo, uno dei più colpiti dalla pandemia. Per farlo c’è la necessità di individuare aree dove poter far sì che si svolgano eventi e manifestazioni nel rispetto dell’emergenza covid.

Per questo l’amministrazione comunale ha dato mandato agli uffici di “porre in essere tutte le attività e gli studi necessari a supportare il comparto dello spettacolo e della cultura affinché si possano creare le condizioni per svolgere gli eventi estibi in piena sicurezza”.

“L’emergenza coronavirus – osservano da palazzo di città – sta mettendo a dura prova il nostro Paese ed il mondo intero. Ad oggi i primi dati sugli effetti dei vaccini sono incoraggianti e fanno sperare che entro l’estate 2021 dovremmo riappropriarci di buona parte delle nostre libertà”.

In tale ottica il compito dell’Ente è quello di rilanciare turismo, cultura, ristorazione, trasporti e tempo libero. “La città di Capaccio Paestum grazie all’area archeologica, al lungomare, all’offerta ricettiva di primo livello è una realtà a vocazione turistica”: ecco perché l’esecutivo Alfieri ritiene necessario creare le condizioni per ospitare nuovi flussi turistici e rilanciare il territorio. E per farlo c’è bisogno anche degli eventi considerato che il territorio “si è sempre contraddistinto come un grande contenitore di eventi culturali e spettacolari di altissima qualità”.

Di qui la volontà di dotarsi di adeguate aree e location per organizzare eventi in sicurezza.