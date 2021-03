Sporting Sala Consilina: ancora un successo per i salesi, piegato il Benevento

La settimana dello scontro diretto tra Benevento e Sporting Sala Consilina è piena di eventi per entrambe le squadre. I padroni di casa celebrano il compleanno del proprio Presidente e calciatore, rispettivamente Pellegrino di Fede e Gianmarco Cerrone, lo stesso fanno anche gli avversari con agli auguri al dirigente ed atleta, Ciro ed al suo capitano Vavà , ma purtroppo in poco tempo anche le sentite condoglianze a Gianni Petrazzuolo, per la perdita del suo caro zio. Pochissime ore fa entrambe le società si sono unite alle condoglianze al consigliere della Divisione Calcio a cinque, Stefano Salviati, per la perdita della cara mamma.

Sporting Sala Consilina: scontro al vertice con il Benevento





Il campionato di Serie B del Girone F, Calcio a 5 alla 22ma giornata offre un big match, uno scontro al vertice molto importante, che può dire davvero tanto sul percorso delle due società per quanto riguarda il traguardo finale. Allo Stadio Paladua di Benevento si affrontano la prima e la seconda della classe, i padroni di casa vogliono vincere anche il secondo round contro la capolista, ma sanno che non sarà facile. Il Benevento nel girone di ritorno al momento ha perso soltanto contro l’A.P. Calcio, mentre gli uomini di Darci Folletto hanno sempre trovato la vittoria.

Il match





La partita viene controllata subito dalla capolista che va a segno con la tripletta di Bavaresco, prima tripletta con la maglia salese per il calcettista che si sta dimostrando un ottimo acquisto, per poi procedere con la doppietta di Vavà e la rete di Brunelli, che sale a quota 27 reti insieme ad Ortega. In goal anche Ametrano, con l’aggiunta dell’autogol di Brignola. I padroni di casa provano ad alzare la testa con la rete di Calavitta, ma quest’ultima marcatura prova a rendere soltanto la sconfitta meno amara possibile.

Gli uomini di Fabio Oliva vengono battuti per 1-8, portandosi a -4 dalla capolista Sporting Sala Consilina che ottiene la diciottesima vittoria in campionato, consolida il primato ed inizia ad avvicinarsi al titolo.