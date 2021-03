Oroscopo: Bilancia, bivio in amore Oroscopo di lunedì 15 marzo 2021

Oroscopo: Bilancia, bivio in amore

Ariete – Niente di più sbagliato che fare castelli in aria nel lavoro. Incontro folgorante allieterà la giornata

Toro – Nella professione la vostra voglia di emergere sarà soddisfatta. Difficoltà nella coppia.

Gemelli – Nel lavoro potrebbe uscire allo scoperto un concorrente. In amore siete un po’ distratti.

Cancro – Organizzate il vostro lavoro dopo l’arrivo di un capo più elastico. In amore non siete affidabili.

Leone – Evitate le discussioni inutili con i colleghi: è improduttivo. Dagli affetti vi vengono gioia e sicurezza.

Vergine – Momento propizio per il lavoro, ma non prendete iniziative avventate. In amore più slancio.

Bilancia – Nella vostra attività vi conviene attaccare invece che essere attaccato. In amore siete ad un bivio.

Scorpione – Potrete mettere in evidenza le vostre qualità. Relazioni sentimentali movimentate.

Sagittario – Momentanee difficoltà nel lavoro non devono scoraggiarvi. In amore avete parecchie chance.

Capricorno – Nel lavoro fate progetti concreti. Un’intesa di coppia va un po’ vivificata.

Acquario – Affrontate un problema di lavoro con serietà e serenità. Difficoltà in una nuova relazione.

Pesci – Interessanti e produttivi scambi di idee con i collaboratori. Il vostro cuore ha accelerato il battito.