Monteforte Cilento: Ritornano le Uova di Pasqua dell’Ail

Anche quest’anno sarà possibile donare un contributo alla ricerca scientifica, acquistando un Uovo di Pasqua dell’Ail, l’Associazione Italiana contro leucemie, linfomi e mieloma.

A causa dell’emergenza sanitaria non è possibile scendere in piazza, ma la ricerca scientifica non si ferma.

Nel comune di Monteforte Cilento si potranno acquistare le Uova dell’Ail presso la farmacia “Viscardi”, punto SolidAIL, a partire da lunedì 15 marzo. Un semplice gesto che aiuterà a salvare delle vite.

L’uovo di cioccolato dell’Ail racchiude non soltanto una sorpresa ma una speranza a tutti i pazienti ematologici.

“Ogni uovo Ail custodisce un sogno, aiutaci a realizzarlo”.