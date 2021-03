14 marzo: oggi si festeggia Santa Matilde

E’ il 73° giorno dell’anno, 10ª settimana. Alla fine del 2021 mancano 292 giorni.

Santi del giorno

Santa Matilde di Germania (Regina)

San Lazzaro di Milano (Vescovo)

San Leobino di Chartres (Vescovo)

Santa Paolina (Religiosa)

Etimologia

Matilde, di origine germanica, deriva dal personale “Mahthildis”, attestato sin dall’VIII secolo, composto da “maht”, “forza”, e “hiltja”, “combattimento”, nel significato di “forza e combattimento”. Compare in Italia solo nell’XI secolo, tramite i Longobardi, e si diffuse grazie al prestigio di alcune celebri Sante e Regine.

Proverbio del giorno

Marzo sole e guazzo.

Aforisma del giorno

La fama vola. (Virgilio)

Accadde Oggi

1994 – Presentato il nuovo sistema operativo Linux

Sei nato oggi?

Hai un carattere molto forte e quando individui un obiettivo sai essere eccezionalmente determinato e combattivo. Scontri e momenti difficili non mancheranno ma la tua determinazione ti porterà ad uscire sempre vincente da qualsiasi situazione e ti garantirà il successo nella professione. In amore sei fortemente passionale e, nello stesso tempo, straordinariamente fedele. Quando incontrerai la tua anima gemella sarà, felicemente, per sempre.

Celebrità nate in questo giorno

1879 – Albert Einstein

1820 – Vittorio Emanuele II

1958 – Principe Alberto II di Monaco

Scomparsi oggi

1883 – Karl Marx