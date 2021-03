Posidonia spiaggiata ad Agropoli, Coppola incontra Bonavitacola

“Questa mattina ho incontrato l’on. Fulvio Bonavitacola, vice presidente della Regione Campania e assessore all’Ambiente. Con lui ho affrontato nuovamente il tema della posidonia spiaggiata, al fine di accelerare le tempistiche per una risoluzione della problematica afferente le nostre, come le altre spiagge della costa cilentana”. Ad annunciarlo il sindaco Adamo Coppola.

Il primo cittadino rivela una importante opportunità: “A margine dell’incontro, mi è stato assicurato che l’argomento sarà portato in discussione in Consiglio regionale per procedere, da un lato con un intervento di risanamento costiero e dall’altro per lavorare alla costruzione di un impianto in grado di far rientrare la posidonia spiaggiata nel ciclo integrato dei rifiuti, abbattendo gli attuali costi eccessivi di smaltimento”.

Al vaglio c’è anche una modifica della legge regionale su tale aspetto. “Attendiamo fiduciosi”, conclude Coppola.