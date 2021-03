Piaggine: programma interventi di risanamento del rischio idrogeologico

Il Comune di Piaggine, con a capo il sindaco Guglielmo Vairo, pianifica interventi di risanamento del rischio idrogeologico sul territorio comunale; è stato approvato, infatti il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo “all’intervento di risanamento idrogeologico – Contrada Alvani” dell’importo complessivo pari a € 1.989.718,14.

Approvato poi il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in località “Cesinali- Fiume Calore, per la salvaguardia del borgo rurale, del territorio e delle infrastrutture esistenti” per l’importo complessivo pari a € 3.030.000,00. Le successive fasi di progettuali degli interventi programmati dall’Ente saranno candidate a finanziamento a valere sul fondo di progettazione – annualità 2021.

La legge legge 27 dicembre 2019, n. 160, al fine di favorire gli investimenti, assegna agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade.

I contributi sono soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l’anno 2020, di 128 milioni di euro per l’anno 2021, di 170 milioni di euro per l’anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2031.