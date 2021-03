Un rifugio per cani a Stella Cilento Permetterà di offrire stallo ai randagi evitando che finiscano in canile

STELLA CILENTO. Nel Comune cilentano arriva un rifugio per cani. Permetterà di ospitare gli animali recuperati sul territorio comunale in attesa di adozione. Ciò eviterà che finiscano subito in un canile. Una importante novità che garantirà all’Ente di risparmiare sui costi di stallo in un canile convenzionato e ai volontari che operano sul territorio di avere un luogo dove ospitare i randagi per i quali si proverà ad individuareuna sistemazione definitiva.

Il rifugio si trova in un’area a ridosso dell’isola ecologica, nei pressi della strada che conduce al Capoluogo. Per realizzarlo è stata fondamentale l’opera della Comunità Montana Alento – Monte Stella. Presto sarà attivo.

«È ormai pronto il rifugio destinato ad accogliere temporaneamente i cani randagi del nostro territorio, in attesa di adozione o sistemazione nel canile convenzionato – spiega il sindaco Francesco Massanova – Ringrazio i nostri operai della Comunità Montana, Giuseppe,Rocco,Mimmo, Raffaele, Gianni che, guidati dal caposquadra Pasquale Ambrosano, hanno realizzato con cura questo spazio».

«A tutti loro va la mia gratitudine e quella dell’intera comunità, anche per le numerose iniziative di pulizia di sentieri e pitturazione di ringhiere che con impegno hanno portato a termine», conclude il primo cittadino.