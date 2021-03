Caselle in Pittari, stop al mercato. Ad Altavilla restrizioni nei weekend Stop al mercato a Caselle in Pittari, ad Altavilla Silentina, invece, limitazioni alle attività commerciali durante il weekend

Non basta la zona rossa imposta per la Regione Campania. Alcuni amministratori comunali, infatti, stanno disponendo misure più restrittive da attuare sul territorio. Nel Cilento è il caso di Caselle in Pittari.

Caselle in Pittari: stop al mercato

Il sindaco Giampiero Nuzzo ha firmato l’ordinanza con la quale vieta lo svolgimento del mercato del sabato. Sospesa ogni attività anche in riferimento alla vendita di generi alimentari. “Si comunica che, con decorrenza immediata e dunque anche per domani sabato 13 marzo 2021, il mercato non avrà luogo“, ha precisato il primo cittadino.

I provvedimenti ad Altavilla

Caselle in Pittari non è l’unico comune ad aver attuato nuove restrizioni: ad Altavilla Silentina, il sindaco Antonio Marra ha firmato un provvedimento con cui impone la chiusura domenicale per tutto il mese di marzo delle attività commerciali alimentari e non.

Resteranno aperte, invece, farmacie, parafarmacie, caseifici, pizzerie dove sarà consentito l’asporto o la consegna a domicilio fino alle 22.

Durante la settimana la chiusura delle attività commerciali è disposta alle 20.30 ad esclusione delle pizzerie che possono fare vendita di asporto o domicilio fino alle 22.