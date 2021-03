VIDEO | Senza filtri, intervista a Serena Bocchio

Ha preso il via Martedì 9 marzo, il nuovo programma di Info Cilento “Senza Filtri”, contenitore di interviste, spettacolo, gossip, intrattenimento e cultura.

Il titolo della trasmissione vuole ricordarci che, ci sono momenti ed emozioni che è bello vivere senza il filtro della tecnologia. Momenti ed emozioni da “salvare” solo dentro di noi.

Alla conduzione Roberta Foccillo in collegamento video con personaggi del mondo dello spettacolo che si racconteranno tra carriera e vita privata.

Non mancheranno, poi, momenti di riflessione come nella prima puntata.

Roberta, infatti, ha incontrato una giovane scrittrice, Serena Bocchio, che presenterà il suo primo libro “Celeste, il mio bambino custode”. L’autrice ha parlato del dramma che l’ha colpita nel 2014,ma grazie al sostegno del suo compagno ,della sua famiglia e alla scrittura terapeutica del libro, oggi ricorda il suo bambino Celeste col sorriso e racconta la sua rinascita e la speranza che la luce in fondo al tunnel può arrivare sempre, come è successo a lei, quattro anni fa, quando la vita ha deciso, finalmente, di sorriderle e di regalarle il dono più grande: diventare mamma.

Senza filtri va in onda il martedì alle 21 e in replica il mercoledì e il giovedì alle 14.