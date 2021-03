Sessa Cilento: un progetto per valorizzare il patrimonio culturale

SESSA CILENTO. Il Comune, retto dal sindaco Giovanni Chirico, ha aderito al progetto ”Borghi in Festival”, iniziativa del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MIBACT) che ha stanziato un fondo per il finanziamento di iniziative culturali per la rigenerazione dei piccoli Comuni.

L’Ente, che ha redatto un articolato programma in partneriato con i centri di ricerca, le associazioni e gli organismi del terzo settore, vuole porre l’attenzione al suo patrimonio culturale medievale a partire dalla presenza della popolazione longobarda (i gastaldati Actus Cilenti e Lucania) rappresentando l’itinerario culturale ”Longobard Ways across Europe”, il quale oltre ai diffusi partneriati, riguarderà anche il comune di Romans d’Isonzo, nel Friuli.

Il progetto punta ad inserirsi nella lista degli ”Itinerari Culturali Europei”