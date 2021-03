Scuola in Campania: ritorno in aula solo dopo Pasqua

La riapertura della scuola a metà marzo è solo un miraggio. Si continuerà con la dad anche oltre la data fissata dal Governatore Vincenzo De Luca. Lo impone la zona rossa registrata in Campania e l’alto numero di contagi sul territorio. Probabile, quindi, che si torni alla didattica in presenza soltanto dopo Pasqua, ammesso che i contagi calino e che dalla Regione non prevedano ulteriori restrizioni.

In questo periodo si spera di completare le vaccinazioni sul personale scolastico che pure vanno a rilento. Nel Golfo di Policastro le inoculazioni del siero sono iniziate soltanto lunedì, solo oggi ad Agropoli.

La speranza è di poter terminare la somministrazione della prima dose entro una decina di giorni. Intanto la Regione ha aperto anche alle vaccinazioni dei circa duemila professori fuori sede.