La Bcc di Aquara su Eleven Sport, al fianco della Pdo Salerno

Quest’anno nonostante le numerose difficoltà dell’emergenza Covid, la Bcc di Aquara è scesa in campo al fianco della Pdo Handball Salerno 1985. Nei mesi scorsi, infatti, è stato inaugurato il progetto sportivo dei massimi campionati di serie A maschili e femminili di pallamano, assumendo la denominazione di serie A Beretta.

Il logo della Bcc di Aquara approda così su Eleven Sport con tutte le gare dei campionati 2020-2021. Un viaggio lungo da settembre a maggio dove la Bcc Aquara sarà sponsor della Pdo Salerno. “Siamo felici di supportare la Pdo Handball in questa nuova sfida” – dichiara il direttore generale, Antonio Marino – “saremo al fianco del team soprattutto da tifosi”

La Bcc di Aquara inoltre opera quotidianamente con il pensiero rivolto alle esigenze di ogni singola realtà locale. Il forte interesse nei confronti del nostro territorio è sempre più evidente ed è testimoniato non soltanto dalla presenza di due filiali a Capaccio Paestum, a conferma dei valori di vicinanza e localismo che da sempre la caratterizzano, ma anche dalla collaborazione con il CLAV (Consorzio Italiano Autotrasporti Viaggiatori), che offre un importante servizio di trasporto urbano nel Comune capaccese. È possibile vedere il logo della banca in giro per le strade di Capaccio Paestum e viaggiare insieme alla Bcc Aquara.