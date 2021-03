Armi e droga: arresti a San Mauro e Moio

I Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania, nelle ultime 24 ore, hanno tratto in arresto due soggetti, entrambi noti alle forze dell’ordine.

Il primo, un 57enne di origini milanesi, è stato arrestato a San Mauro La Bruca, dove i militari – presso la sua abitazione – hanno rinvenuto un vero e proprio arsenale: armi, munizioni, polvere da sparo, il tutto illegalmente detenuto.

Illegale anche la detenzione della sostanza stupefacente rinvenuta a Moio della Civitella presso l’abitazione del secondo soggetto, gestore di un noto bar del luogo.

L’uomo, un 26enne di Vallo della Lucania, è stato trovato in possesso di un notevole quantitativo di sostanza stupefacente nonché di un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento in dosi e denaro provento dell’attività di spaccio.

Per entrambi i malviventi l’Autorità Giudiziaria vallese ha disposto gli arresti domiciliari.