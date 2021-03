Montano: Comune mette a disposizione postazione per la Dad Sarà a disposizione di tutti gli studenti che ne dovessero avere bisogno

MONTANO ANTILIA. Per la Dad il Comune mette a disposizione una postazione internet. E’ l’iniziativa dell’amministrazione guidata dal sindaco Luciano Trivelli che ha deciso di garantire un pc con connessione alla rete per tutti quegli studenti impegnati nella Dad qualora gli stessi dovessero riscontrare delle difficoltà dalla propria abitazione.

Una iniziativa importante e già attuata in molti altri comuni. La chiusura delle scuole e la scelta di garantire la didattica a distanza crea non poche difficoltà: basti pensare a chi ha problemi di connessione, a chi non ha un dispositivo adeguato, alle famiglie con un solo pc e più figli impegnati nella dad.

In epoca covid, quindi, l’iniziativa messa in pratica a Montano Antilia assume ancor più rilievo. La postazione è in corso di allestimento presso il centro di aggregazione – biblioteca di Montano Capoluogo. Ognuno potrà beneficiare del servizio.