Golfo di Policastro: strutture ricettive per i sanitari impegnati nelle vaccinazioni Obiettivo Golfo di Policastro "zona bianca". Si lavora per velocizzare le vaccinazioni

Velocizzare la campagna vaccinale è l’unica soluzione per uscire in tempi relativamente brevi dall’emergenza covi e per tornare alla normalità. Ecco perché anche diverse associazioni di categoria si stanno mobilitando per fare la loro parte. E’ l’esempio del Distretto turistico Golfo di Policastro e di Assoturismo Itr che hanno inviato una nota a Rocco Calabrese, direttore dell’ospedale dell’Immacolata, con la quale mettono a disposizione gratuitamente le strutture turistiche della zona per ospitare i sanitari che dovranno procedere alla somministrazioni del covid.

“La campagna di vaccinazione che si sta svolgendo anche sul nostro territorio è di primaria importanza per consentire di sconfiggere l’epidemia da Covid-19 e far ripartire al più presto possibile la vita e l’economia del Golfo di Policastro. Gli operatori turistici del territorio sono pronti a dare il loro contributo per accelerare le procedure e garantire un ampliamento dei punti vaccinali in modo da consentire più somministrazioni in contemporanea – sostengono dalle associazioni – L’obiettivo dell’iniziativa è quello di intervenire per poter risolvere le problematiche legate al reperimento degli spazi per le vaccinazioni in modo da consentire di poterne fare di più contemporaneamente”.

“Vogliamo che il Golfo di Policastro – ha detto il presidente del Distretto turistico Golfo di Policastro Alessandro Cocorullo – diventi al più presto zona bianca. Qui non ci sono stati alti numeri di contagio, è importante ora rispondere celermente e compatti alle vaccinazioni perché già dall’estate questo territorio possa presentarsi come sicuro per i suoi abitanti e per quanti lo scelgono per le loro vacanze”.

Gli fa eco Mariano Russo, presidente Assoturismo: “Ci siamo subito mossi. Dopo lo stop dovuto alla pandemia, è importante far ripartire quanto prima e stabilmente l’economia del territorio. Il turismo e le strutture ricettive sono la nostra risorsa, anche in questa fase vogliono esserlo contribuendo a mettere in sicurezza il Golfo di Policastro ed a frenare gli effetti della crisi“.