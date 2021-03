Dispensario farmaceutico a Velia: prolungata apertura Un servizio in più per la comunità

ASCEA. Via libera da parte del Comune all’apertura anticipata e alla chiusura posticipata del dispensario farmaceutico di località Velia. La richiesta era arrivata dalla titolare della farmacia di Ascea Marina che gestisce anche il dispensario. L’Ente, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Legge Regionale, ha accolto la richiesta considerato che il dispensario farmaceutico è ubicato in una zona ad alta vocazione turistica.

Dispensario farmaceutico aperto da aprile ad ottobre

“L’apertura anticipata e chiusura posticipata del dispensario farmaceutico – sottolineano da palazzo di città – garantirebbe un evidente miglioramento del servizio farmaceutico territoriale, atteso che la zona di interesse, che costeggia il mare, è meta di turismo regolare e continuo, con esponenziale aumento di presenze e villeggianti già a partire da aprile e fino a tutto il mese di ottobre”. Non solo: in zona, infatti, non sono presenti altri dispensari.

La scelta: un servizio in più per la comunità

Per questo, sussistendo i presupposti, l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha scelto di dare il proprio assenso all’apertura del dispensario farmaceutico per un periodo più lungo. Ciò al fine di garantire un migliore servizio per la comunità e in particolare per i turisti che affollano Ascea, località balneare ma anche terra che ospita il sito archeologico di Elea – Velia.